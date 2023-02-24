Президент Владимир Зеленский рассказал, что для него лично за первый год полномасштабной войны России против Украины преступления российских оккупантов в Буче были самыми страшными.

Как передает УНИАН, об этом глава государства сообщил во время пресс-конференции «Февраль. Год несокрушимости».

В частности, у президента спросили о том, какие ночи и дни были самые страшные для него во время первого года полномасштабной войны России против Украины.

«Наверное, Буча. То, что я увидел. В момент, когда мы ее деоккупировали, было очень страшно… Мы увидели, реально, что дьявол не где-то там, а он — на земле», — подчеркнул Зеленский.

Бучу освободили от россиян в начале апреля, когда российские оккупанты вынуждены были отойти с территории Киевщины. По себе оккупанты оставили в этом живописном городе братские могилы, в которых находились сотни местных мирных жителей. На телах убитых украинцев присутствовали признаки насильственной смерти. Кроме того, на улицах Бучи лежали трупы расстрелянных людей, в том числе и женщин. Тела многих погибших людей россияне пытались сжечь.