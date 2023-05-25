Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинских военных увеличивать обменный фонд. По мнению президента, чем больше российских оккупантов будет взято в плен, тем больше украинцев можно будет освободить.

В вечернем видеообращении президент напомнил, что сегодня из российского плена удалось вернуть еще 106 украинских воинов, которые сражались на Бахмутском направлении. «Очень важно то, что о многих из этих 106 человек вообще не было никакой информации – они считались без вести пропавшими. Но мы их нашли и вернули домой. 8 офицеров и 98 солдат и сержантов…», — отметил он.

Зеленский поблагодарил всех причастных к освобождению украинцев службам и должностным лицам, а также каждому украинскому военнослужащему, который обеспечил наличие у Украины соответствующего обменного фонда.

«Это должны помнить все на передовой: чем больше российских пленных возьмем, тем больше наших людей вернем», — сказал он. (УНИАН)