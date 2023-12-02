Призовой фонд чемпионата Европы по футболу 2024 года составит €331 млн. Об этом сообщается на сайте УЕФА, передает РБК.

В субботу, 2 декабря, исполком УЕФА утвердил сумму и распределение призового фонда.

Фонд будет распределен следующим образом:

участие в турнире — €9,25 млн;

победа в любом матче на любой стадии: €1 млн;

ничья — €500 тыс.;

выход в 1/8 финала — €1,5 млн;

выход в 1/4 финала — €2,5 млн;

выход в полуфинал — €4 млн;

финалист получит €5 млн, чемпион — €8 млн.

Максимальная сумма, которую может получить команда-чемпион, если она выиграет все три матча своей группы, составляет €28,25 млн.

Финальная часть чемпионата Европы пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии.