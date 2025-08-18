Трамп приветствовал его у входа в Западное крыло, где располагается администрация президента.

Сначала началась встреча Зеленского и Трампа, а затем к ним присоединятся европейские лидеры и Рютте.

В начале встречи Трамп поблагодарил президента Украины за визит и сказал, что есть продвижение на пути к миру в Украине. По словам президента США, если всё «пойдёт хорошо», то должна быть организована трёхсторонняя встреча с участием лидеров России, Украины и США, Зеленский выразил готовность к такой встрече.

Трамп вновь заявил, что необходимо достичь мирного соглашения. По словам президента США, урегулирование в Украине должно быть устойчивым, Трамп также заявил, что убеждён в том, что российский президент Владимир Путин стремится завершить конфликт. О возможных сроках завершения войны при этом президент США не сказал.

По словам Трампа, США будут «вовлечены» в гарантии безопасности в Украине, но президент США не сказал, в какой форме.

Президент США выразил сомнение в возможности прекращения огня до достижения мирного соглашения. Украина ранее была на это согласна, а Россия — нет.

Зеленский также передал Трампу письмо для его жены Мелании, которая ранее направила письмо российскому президенту Владимиру Путину относительно судьбы вывезенных в Россию украинских детей.

Встреча Трампа и Зеленского организована спустя несколько дней после переговоров президентов США и России на Аляске.

Точное содержание российского видения мирного соглашения, которое представил Трампу Путин, не известно, однако источники ряда СМИ и американские официальные лица указывают, в частности, на требования Москвы об отказе от вступления Украины в НАТО и о как минимум де-факто признании российского контроля над захваченными Россией украинскими территориями. При этом ряд СМИ сообщал о том, что Москва требует вывода украинских войск со всей территории Донецкой области. Axios при этом со ссылкой на свои источники пишет, что Трамп не согласился с этим требованием Путина в ходе переговоров на Аляске, и из-за его позиции российскмй президент якобы отступил от своего требования. Ни Белый дом, ни Кремль эту публикацию не комментировали.

Зеленский неоднократно заявлял, что передача территорий другому государству противоречит Конституции Украины. Вместе с тем украинский президент говорил, что готов обсуждать территориальный вопрос с Трампом и Путиным.