Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Белый дом, где запланированы его переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Как сообщала турецкая сторона, лидеры, в частности, обсудят вопросы покупки Турцией самолетов F-16 и F-35, также регулирование российско-украинского конфликта.

Дональд Трамп лично встретил турецкого коллегу у ворот Белого дома. Лидеры обменялись рукопожатиями, после чего зашли в здание.

Дональд Трамп на встрече с президентом Турции Реджеп Тайипом Эрдоганом в Белом доме заявил, что Анкара должна прекратить закупки российской нефти.

«Сегодня я бы хотел, чтобы он (Эрдоган) прекратил закупки российской нефти»,— сказал Дональд Трама на открытой части встречи в Овальном кабинете.

Турция — один из крупнейших импортеров российской нефти. 23 сентября, выступая с трибуны Генассамблеи ООН, Дональд Трамп раскритиковал страны, которые продолжают закупать российские нефть и газ.