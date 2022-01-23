В Запорожье с участием президента Украины Владимира Зеленского состоялось открытие самого большого вантового моста в Украине. Генеральным подрядчиком проекта выступила турецкая строительная компания «Онур», говорится в сообщении посольства Турции в Киеве, передает Анадолу.

«Поздравляем всех тех, кто внес свой вклад в этот проект, которым мы все гордимся», — говорится в сообщении.

Открытие первой части балочного моста через реку Старый Днепр состоялось с участием Зеленского в 2020 году. Глава украинского государства выразил благодарность турецкой компании за своевременное выполнение работ.

Запорожский мост – это магистраль непрерывного движения протяженностью более 9 км, которая состоит из шести транспортных развязок, в составе которых 27 искусственных сооружений, в том числе два внеклассных моста с отдельными сооружениями под каждое направление движения.