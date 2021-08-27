Президент Украины Владимир Зеленский считает ключевым достижением на посту главы государства движение страны в сторону субъектности, когда внешние игроки не манипулируют ее политикой. Об этом он сообщил в эфире телеканала «1+1».

«Я считаю, что мы точно субъективируемся. Я делаю все, чтоб нас уважали за границей, не только внутри нашей страны, чтоб считались с нашим мнением, чтоб мы были субъектом, чтоб мы были вместе, чтоб за нас не решали вопросы», — рассказал Зеленский.

По его мнению, другим его достижением на посту президента Украины стал вклад в развитие инфраструктуры страны. Украина может быть «европейской витриной», считает Зеленский.

Также среди своих заслуг он упомянул высокий уровень подготовки и оснащенности украинской армии.