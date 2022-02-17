Президент Украины Владимир Зеленский назвал минские соглашения «бездарно составленными», сообщает РБК-Украина.

Как объяснил глава государства, ему сложно до конца понять текст этих документов. Но политик подчеркнул, что они были плохо сформулированы, и это поставило Украину в проигрышную позицию.

Зеленский объявил, что Киев для достижения прогресса по Донбассу готов «найти новый формат» обсуждений.

Ранее внештатный советник офиса президента Украины Алексей Арестович объявил, что, если Россия признает независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, то он пришлет бутылку коньяка президенту РФ Владимиру Путину. Такой шаг Москвы, по словам советника, позволит Киеву «сбросить удавку минских соглашений», которые, как он считает, невыполнимы.

Первые минские соглашения об урегулировании конфликта в Донбассе были утверждены в сентябре 2014 года. Их подписали представители Украины, России, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и главы самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Год спустя были созданы вторые минские соглашения. Их утвердили Россия, Украина, Германия и Франция.

Договоренности, в частности, предписывают сторонам конфликта прекратить огонь и отвести тяжелые вооружения от линии соприкосновения. Киев также должен законодательно признать особый статус Донбасса. Россия неоднократно обвиняла Украину в срыве договоренностей и нежелании их исполнять. В частности, Киев не хочет ничего обсуждать напрямую с представителями ДНР и ЛНР, хотя соглашения предусматривают такой диалог.