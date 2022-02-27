…Сейчас много новостей о возможных переговорах Украины и России, которые могут закончить эту войну и вернуть мир всем нам. И в них часто упоминают вашу столицу. Минск. Как площадку для этих переговоров. Площадку, которую выбирали не мы. И, на самом деле, не вы. А выбирало руководство России. И снова сейчас предложение встретиться у вас.

Четыре дня назад именно с белорусской территории пошли крылатые ракеты, самолеты, вертолеты, техника. Били по нашим домам, били по нашим жизням. Пошла тяжелая техника. И это страшное дежавю. Вы знаете, Киев атаковали в 4 утра. У кого-то такое чувство юмора, как в 1941-м году. А вы спали, братья белорусы. А мы проснулись. Но вы и сейчас спите. А мы с этого момента уже не ложимся. Потому, что мы боремся. Боремся за свою страну. Боремся за свою свободу. Потому, что имеем полное на это право.

Если бы с вашей территории не было агрессивных действий, мы могли бы говорить в Минске. В вашем городе. Когда вы были нейтральными, мы говорили в Минске, мы много раз встречались. Так просто правильно. Так правдиво. Именно так, по-соседски разговаривать нам. Сейчас же вы еще не сделали свой главный выбор. И он впереди, он должен зависеть только от вас. Не от России, не от Украины, не от Америки, а от народа Беларуси.

Именно поэтому сейчас мы говорим – не Минск. Площадкой могут быть другие города для встречи. Конечно же, мы хотим мира. Мы хотим встречаться, мы хотим окончания войны! Варшава, Братислава, Будапешт, Стамбул, Баку – это все мы предложили российской стороне. Да и любой другой город нам подходит в стране, с территории которой не летят ракеты. Только так переговоры могут быть честными. И могут действительно закончить войну.

Искренне желаю Беларуси вновь стать той самой доброй, безопасной Беларусью, которую все видели еще не так давно. Сделайте правильный выбор. Я уверен – это главный выбор вашего великого народа.