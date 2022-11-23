Министерство обороны Азербайджана сообщает об обстрелах позиций азербайджанской армии вооруженными силами Армении, а также незаконными армянскими вооруженными формированиями в Карабахе.

Согласно сообщению военного ведомства, с 22:15 22 ноября до 01:15 23 ноября подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Истису и Гюнешли Басаркечарского района с перерывами подвергли обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Истису Кельбаджарского района и Астаф Дашкесанского района.

Также с 15:48 до 18:20 22 ноября члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, с перерывами подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении города Шуша и Тертерского района.

Азербайджанская армия приняла адекватные ответные меры в указанных направлениях, отмечается в сообщении Минобороны Азербайджана.