Обнародован прогноз погоды на 28 января.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, в Баку и на Абшеронском полуострове временами пройдут дожди, днем постепенно прекратятся. Временами усиливающийся северо-западный ветер днем стихнет.

Температура воздуха ночью составит 1-3° тепла, днем-5-7° тепла, в Баку ночью — 1-3° тепла, днем — 5-7° тепла. Атмосферное давление повысится с 762 мм ртутного столба до 767 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 75-85%.

В районах Азербайджана ожидаются дожди, местами — снег, днем осадки постепенно прекратятся. Местами будет туман. Западный ветер ночью и утром местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 0-5° мороза, днем — 4-9° тепла, в горах ночью — 5-10° мороза, в высокогорье 14-18° мороза, днем — 0-5° мороза.

28 января на Абшеронском полуострове ожидается усиление ветра хазри, дождливая и холодная погода, что неблагоприятно для метеочувствительных людей.