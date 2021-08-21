22 августа в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет преобладать северный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 24-27°, днем — 35-38° тепла, местами — 39° тепла. В Баку ночью — 25-27°, днем — 36-38° тепла. Атмосферное давление — 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью — 60-70% и 35-40% днем.

Температура морской воды на северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 27-28° тепла, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахил, Шихово)- 28-29° тепла.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Однако днем в некоторых горных районах возможны грозы, кратковременные дожди, град. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-25°, днем — 35-40° тепла, в горах ночью — 13-18°, днем — 23-28° тепла.