Завтра в Азербайджане ожидаются ливневые дожди

14 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в некоторых частях ожидаются кратковременные дожди, будет дуть юго-восточный ветер.

Как сообщили АПА в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 7-9, днем 11-14 градусов тепла.

14 ноября в районах Азербайджана ожидаются грозы, местами ливни, град, будет дуть восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 5-9, днем 11-16, в горах ночью 2-3 мороза, днем 4-9 градусов тепла.