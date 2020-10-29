Завтра Абшерон будет во власти благоприятной погоды

30 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ночью и утром местами ожидаются дожди. Будет дуть умеренный южный ветер.

Как сообщает Национальный департамент гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха составит на Абшеронском полуострове ночью 14-16, днем 19-22, в Баку ночью 14-16, днем 19-21 градус тепла. Атмосферное давление будет 761 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха — 70-80%.

30 октября в районах Азербайджана осадков не ожидается, однако ночью и утром в некоторых местах ожидается туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 9-13, днем 20-25, в горах ночью 2-7, днем 12-17 градусов тепла.

30 октября на Абшеронском полуострове ожидается преобладание умеренного ветра гилавар и влажная погода, что может вызвать у метеочувствительных людей чувство дискомфорта.