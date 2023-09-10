«Фиктивные и сфабрикованные выборы или, лучше сказать, отбор — это серьезный регресс и контрпродуктивный шаг. Незаконный марионеточный режим должен быть распущен и разоружен. Только так можно обеспечить прочный мир, в котором смогут жить и сосуществовать армяне и азербайджанцы, проживающие в Карабахе», — написал помощник президента Азербайджана — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации главы государства Хикмет Гаджиев в социальной сети Х (ранее Twitter).

И это правильно. Потому, что с главарями той хунты, что захватила власть в Карабахском экономическом регионе Азербайджана и удерживает в заложниках десятки тысяч армян, многие из которых готовы жить по законам нашей страны, переговоров вести нельзя. Ровно также, как нельзя вести переговоров с террористами, которые требуют удовлетворения своих требований, взяв в заложники пассажиров самолета, посетителей банка или чего-либо еще.

Официальный Баку неоднократно предлагал разные формы интеграции карабахских армян, но все они блокировались именно этой хунтой. Которая в субботу избрала себе нового руководителя. Безусловно, что случившееся является грубым нарушением Конституции, законов Азербайджанской Республики и норм и принципов международного права. Это осознанная провокация, еще раз доказавшая правоту слов Х.Гаджиева.

При этом нужно иметь ввиду, что в Баку не раз предупреждали армянскую сторону о том, что такие игры не будут иметь для нее положительных результатов. В любом случае, имела место жесткая реакция МИД Азербайджана на шоу в Ханкенди. Отечественное внешнеполитическое ведомство распространило заявление, в котором призвало международное сообщество решительно осудить эти так называемые «выборы» в Карабахе.

Первыми откликнулись ОТГ, в том числе Турция, затем Украина, Молдова, Великобритания, Пакистан и целый ряд иных государств. На момент написания текста не было заявлений на сей счет со стороны России и США. И если с Россией все понятно, так как она не может критиковать выборы среди карабахских сепаратистов, сама проводя ровно такое же шоу на временно оккупированных территориях Украины, то молчание Госдепа США затянулось.

В этой связи напомню для сравнения про заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, которое было опубликовано 7 сентября на сайте Госдепартамента США. Там четко было указано, что Соединенные Штаты введут санкции против лиц, которые поддержат фиктивные выборы на временно оккупированных Россией территориях Украины, в том числе в качестве так называемых международных наблюдателей. Было бы честно и справедливо услышать от Блинкена то же самое и про «выборы» в Ханкенди».

При этом, мы уже услышали позицию официального представителя внешнеполитической службы Евросоюза (ЕС) Набилы Массрали. И услышанное шокировало. Да, в ЕС указали на то, что «так называемые «президентские выборы» в Ханкенди не соответствуют никаким конституционным и правовым нормам». Логическим продолжением этого заявления были бы фразы про уважение к территориальной целостности и суверенитету Азербайджана. Или же, с призывом ко всем иным странам и организациям не признавать эти «выборы» и осудить их организаторов.

Но ничего подобного со стороны ЕС озвучено не было. А было то, что вызвало справедливое возмущение в Азербайджане. «В то же время ЕС считает важным, чтобы карабахские армяне сконцентрировались вокруг де-факто лидерства, способного и готового к проведению конструктивных переговоров с Баку. ЕС стремится поддержать этот процесс», — сказала Набила Массрали. И это — открытая поддержка карабахской хунте. Это поощрение сепаратизма. Это разжигание армяно-азербайджанского конфликта.

Очевидно было, что в Ханкенди воспримут данные речи представителя внешнеполитической службы Евросоюза как некую индульгенцию. Так и произошло. «Заявления международных организаций подразумевают признание ими наших прав, избирательного процесса и его результатов, особенно когда они готовы участвовать в переговорах с нашими властями», — уже заявил бывший «госминистр» Артак Бегларян, недавно сыгравший роль «госминистра» в рядах карабахской хунты. Вот так. При поддержке ЕС и иных внешних сил захватившая власть в Ханкенди хунта демонстрирует нежелание слышать голос разума, уважать законы Азербайджана. А это значит, что практическая реализация того, о чем написал Х.Гаджиев, не должна затягиваться — незаконный марионеточный режим должен быть распущен и разоружен.