Заразившийся коронавирусом Пласидо Доминго госпитализирован в Мексике

Испанский оперный певец Пласидо Доминго госпитализирован в мексиканском городе Акапулько из-за связанных с коронавирусом осложнений. Об этом в понедельник сообщил телеканал CNN со ссылкой на его представителя, который добавил, что артист идет на поправку.

79-летний певец сообщил о том, что инфицирован, 22 марта. «У меня был жар и кашель, поэтому я решил сделать тест, и результат оказался положительным», — уточнил он.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 630 тыс. человек, зафиксировано почти 30 тыс. смертельных исходов. (ТАСС)