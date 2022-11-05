Пользователям интернета стал доступен официальный сайт Бакинского зоологического парка — www.bakuzoo.az.

Как сообщили Oxu.Az в зоологическом парке, функциональность и стиль оформления сайта, работающего на английском, русском и азербайджанском языках, адаптированы к современным требованиям, улучшены в плане содержания и отличаются удобством разделов и сервисов.

Было отмечено, что с помощью нового сайта, через соответствующие камеры, также можно будет наблюдать за зоопарком.

Сайт, обогащенный новой информацией, обеспечивает доведение до сведения общественности новинок, интересных новостей, происходящих в Бакинском зоологическом парке. Так же на указанной интернет-странице заранее размещаются объявления о проведении новых мероприятий в зоосаде. Кроме этого, на официальной странице освещена история зоологического парка и содержится информация об имеющихся там животных. В разделах «Новости», «Предложения», «Правила», «Галерея», «Контакты» и т.д. в соответствие с заголовком предоставлена краткая информация.

Принимая во внимание то, что в настоящее время подавляющее большинство пользователей интернета посещают сайты через мобильные телефоны, с целью ускорения доставки информации читателям, официальная страница Бакинского зоологического парка была разработана с учетом концепции MobileFirst. В то же время граждане могут перейти на официальную страницу сайта и через QR-код, который имеется на информационных стендах о животных в зоологическом парке. Работа по дальнейшему совершенствованию сайта www.bakuzoo.az будет вестись непрерывно.

Отметим, что для облегчения гражданам посещения Бакинского зоологического парка в режиме онлайн с помощью сайта проводится продажа билетов.