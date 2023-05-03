Коммерческие запасы нефти в США за неделю снизились на 1,3 млн баррелей и на 28 апреля составили 459,6 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны.

В министерстве уточнили, что текущий объем запасов примерно на 2% ниже среднего показателя за последние пять лет, характерного для данного времени года.

По данным на 18:33, июльский фьючерс на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE дешевеет на 3,43% — до $72,65 за баррель, стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в июне 2023 года снижается до $68,79 за баррель (-3,98%).