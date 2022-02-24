У крупных покупателей российской нефти в Европе возникли проблемы с банками и танкерными компаниями, которые отказываются обслуживать поставки, опасаясь санкций из развязанной Кремлем войны.По крайней трое из крупнейших клиентов российских нефтяников в четверг не смогли получить в западных банках аккредитивы для покрытия стоимости поставок, сообщает Reuters со ссылкой на источники на рынке. Крупнейшими покупателями российского сорта Urals в ЕС являяются нефтяные мейджоры BP, Shell, ENI, TotalEnergies, Equinor, Chevron и Exxon Mobil, а также сырьевые трейдеры Vitol, Glencore, Trafigura, Gunvor и Mercuria.

«Банки не желают открывать аккредитивы, поэтому у нас небольшой тупик», — рассказал представитель одной из компаний.

Танкерные перевозчики также опасаются брать на себя риски работы с Россией, которой Запад грозит жесточайшими санкциями, включая меры против госбанков и экспортный контроль, пишет Bloomberg.

Представители пяти нефтетрейдинговых компаний и нефтеперерабатывающих заводов рассказали агентству, что временно не покупают российское сырье.

От этого Urals стремительно дешевеет относительно других сортов: каждый баррель стоит на 7-8 долларов дешевле Brent, и это рекордная скидка за последние 18 лет. Но дефицит российского сырья толкает вверх цены на остальные марки: Brent впервые с 2014 года поднималась выше 105 долларов за бочку, а американский эталон WTI — выше 100. Масштабные санкции против России «станут настоящей проблемой для энергетического сектора, даже если они не будут направлены на экспорт напрямую», говорит Ливиа Пэгги, директор по политическим рискам консалтинговой компании GPW (ее цитирует The Moscow Times).

Российский энергетический сектор настолько огромен, а участие друзей и союзников Путина в нем настолько велико, что новые санкции, как минимум, заставят западные компании «временно приостановить работу, пока они не разберутся, насколько их это затрагивает», предупреждает она. (finanz.ru)