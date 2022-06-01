31 мая 2022 года зоозащитник Яна Богданова распространила на своей странице в facebook информацию об условиях содержания животных в зоне отдыха Altıağac Cənnət Bağı. Как сообщила Яна Богданова, размещенные в зоне отдыха животные находятся в плачевном состоянии. «Их содержат под раскаленным солнцем в маленьких открытых клетках с цементным полом. Нет укрытия, нет деревьев, ничего нет, кроме грязи и мусора. На мои вопросы, чем кормите животных, сотрудники зоны отдыха ответили, что кормят яблоками и остатками еды из ресторана отеля», — написала Яна Богданова.

В качестве доказательства своих слов зоозащитник также распространила видеоролик, снятый ею в зоне отдыха.

Мы решили выяснить, соответствует ли действительности информация, распространенная зоозащитником. Для получения ответа на наш вопрос мы обратились к сотрудникам зоны отдыха Altıağac Cənnət Bağı.

Как сообщил # сотрудник зоны отдыха Фуад ( к сожалению от отказался назвать нам свою фамилию), в Altıağac Cənnət Bağı действительно имеется свой зоопарк. «Условия содержания очень хорошие и они находятся под контролем государственных структур», — заявил Фуад.

Государственной структурой, призванной следить за содержанием животных в неволе, является Министерство экологии и природных ресурсов. Мы решили выяснить действительно ли деятельность зоопарка находится под контролем этого ведомства.

Как сообщил # глава службы охраны биологического разнообразия Фиридун Алиев, Altıağac Cənnət Bağı имеет свидетельство, предоставляющее зоне отдыха право на содержание коллекции животных. «В 2021 году сотрудники службы провели осмотр данной территории и составили акт, в котором требовалось улучшения условий содержания животных. Часть требований акта уже выполнены, а другая часть выполняется», — заявил нам Фиридун Алиев.

«О каком улучшении условий содержания идет речь?! Начнем с того, что законодательство страны запрещает содержание животных при объектах общепита», — так прокомментировал заявление начальника службы зоозащитник Эльхан Мирзоев.

По словам Эльхана Мирзоева, сегодня во всем мире зоозащитники требуют обеспечить животным естественную среда обитания. «Но, к сожалению, наше Министерство экологии и природных ресурсов не интересует мнение зоозащитников», — отметил Эльхан Мирзоев.

По словам главы службы охраны биологического разнообразия Фиридуна Алиева, часть акта, требующего улучшения условий содержания животных в зоне отдыха Altıağac Cənnət Bağı, уже выполнены. Предлагаем читателям самим ознакомиться с этими условиями и сделать соответствующие выводы (www.facebook.com/100009657634654/videos/pcb.1784510038547567/741788227017411 , www.facebook.com/100009657634654/videos/pcb.1784510038547567/405944588079164).