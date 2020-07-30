Задержание членов ЧВК Вагнера в Минске – предмет торга с Россией?

Вчера под Минском были задержаны 32 гражданина России, которых глава КГБ Беларуси назвал членами российской частной военной компании «ЧВК Вагнера». Белорусский президент Александр Лукашенко потребовал разобраться с этим «чрезвычайным происшествием».

Как сообщает белорусское государственное агентство БЕЛТА, «ЧВК Вагнера» прибыло в Беларусь для дестабилизации ситуации во время выборов.

«Сегодня ночью сотрудники правоохранительных органов Беларуси под Минском задержали 32 боевика иностранной частной военной компании Вагнера. Кроме того, еще один человек был обнаружен и задержан на юге страны», — пишет БЕЛТА.

Комментируя # данный инцидент, белорусский эксперт Кирилл Коктыш сказал, что, судя по той информации, которая шла в прессе – это была регулярная поездка, легально находящихся на военном контракте в Ливии.

«Они должны были оттуда улететь в Турцию, а дальше в Ливию и там же вновь заключить свои контракты. Судя по всему, это было обычное рутинное мероприятие, которое некоторые силы решили использовать в качестве предвыборного трюка и превратить в предмет торга с Россией», — считает эксперт.

По его словам, ни факт, что и сам президент Беларуси Александр Лукашенко был заинтересован в этом.

«Во время выборов, центров принятия решений может быть больше, чем один. То есть сам президент мог быть поставлен перед фактом. Я не знаю, как дело на самом деле обстоит, но я не могу ничего исключать. Судя по тому, как вся эта ситуация развивается, это было запланировано как предмет торга с Россией, а ни как предмет конфронтации.

Даже по первым заявлениям можно было понять, что эту информацию намеревались использовать с тем, чтобы договориться о судьбоносных вещах для Беларуси, таких как цены на нефть и газ, и формата легитимации выборов. Я не уверен, что такой формат или такие политтехнологии будут результативными», — подчеркивает аналитик.

Отвечая на вопрос о том, может ли быть, что в дестабилизации в Беларуси заинтересована российская госкорпорация «Газпром», аналитик сказал, что в мире нет ни одной корпорации, которая желала бы работать в убыток.

«Любая корпорация желает зарабатывать при тех же усилиях и это логично. Тут самое главное найти формулу, которая бы устраивала обе стороны. Как известно, когда речь заходит о деньгах, то всегда и переговоры и сам процесс переговоров идет весьма сложно. Если посмотреть на заявления, которые шли на высшем уровне за последние полгода, то можно понять, что сейчас стороны находятся на стадии переговоров и торгов. Когда процесс закончится, тогда мы узнаем результат», — резюмировал он.