За распространение ложной информации арестованы 10 человек

В стране осуществляются меры по борьбе с распространением ложной информации от имени соответствующих учреждений в связи с пандемией.

Как сообщает Trend, об этом сказал заместитель начальника Главного управления общественной безопасности МВД, полковник полиции Азиз Багишев.

По его словам, в ходе проведенных расследований период особого карантинного режима в стране до сегодняшнего дня были арестованы 10 человек, которые распространяли подобные сведения в попытке вызвать ажиотаж. Кроме того, 18 человек оштрафованы, 127 человек предупреждены.

Напомним, что в рамках принимаемых государством мер по предотвращению широкого распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Азербайджана требуется пребывание людей дома, местах постоянного или временного проживания (пребывания).

| 2020-04-02T14:34:42+00:00 2 апреля 2020, 14:55|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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