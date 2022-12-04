В Азербайджане выявлено еще 47 случаев заражения коронавирусом, 36 человек вылечились.

Об этом говорится в сообщении оперативного штаба при Кабинете министров.

За прошедшие сутки не выявлено ни одного случая смерти от коронавируса.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 824 499 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 814 247 человек вылечились, 9 983 человека скончались, число активных больных – 269.

За прошедшие сутки проведено 1 849 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 382 375 тестов.

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 268 человек.

За день число получивших первую дозу вакцины составило 89, вторую дозу получили 36 человек, «бустерную» дозу – 124 человека. Число вакцинированных «бустерной» дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 19.

Общее число примененных доз вакцин в стране составляет 13 924 089, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 393 329, вторую дозу получили 4 874 481, «бустерную» дозу – 3 392 224 человека, после сдачи позитивного теста на коронавирус «бустерной» дозой вакцинировались 264 055 человек.