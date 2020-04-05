За последние сутки в Иране коронавирус убил еще 151 человека

Число заразившихся коронавирусом в Иране достигло 58 226 человек, 151 человек за последние 24 часа погиб, сообщил сегодня представитель министерства здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур, информирует ИРНА. «За последние сутки выявлены 2483 новых случаев заражения коронавирусом и число заразившихся коронавирусом в Иране достигло 58 тыс. 226 человек», — сказал чиновник на пресс-конференции. По словам Джаханпура, зафиксирован 2211 случаев выздоровления среди заразившихся. «Общее число жертв возросло до 3603 человек», — указал он.

| 5 апреля 2020, 18:10 | (Пока оценок нет) (Пока оценок нет) Загрузка... Загрузка... |