В Азербайджане выявлено еще 2 372 случая заражения коронавирусом, 4 616 человек вылечились.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

19 пациентов с коронавирусом скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 777 804 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 742 326 человек вылечились, 9 280 скончались, число активных больных – 26 198.

За прошедшие сутки проведено 10 318 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 6 501 358 тестов.

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 40 398 человек. За день число получивших первую дозу вакцины составило 2958, вторую дозу получили 1973 человека, третью и более дозы получили 33 311 человек, число получивших «бустерную» дозу после положительного результата составило 2156 человек.

Общее число вакцинированных в стране составляет 12 828 076, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 288 297, вторую дозу получили 4 777 007 человек, «бустерную» дозу получили 2 533 323 человека, привились «бустерной» дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус 193 982 человека, третью и более дозы получили 2 566 634 человека, число получивших «бустерную» дозу после положительного результата составило 196 138 человек.