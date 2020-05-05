За последние сутки число умерших от коронавируса в Москве превысило 800

В Москве скончались еще 52 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19, общее число жертв заболевания достигло 816, сообщили в столичном оперштабе по контролю за ситуацией с коронавирусом.

«В Москве скончались 52 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.

Таким образом, общее число скончавшихся в Москве пациентов с COVID-19 достигло 816.

За последние сутки в Москве было подтверждено 5 795 случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных заболевших достигло 74 401. (interfax.ru)