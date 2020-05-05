За последние сутки число умерших от коронавируса в Москве превысило 800

В Москве скончались еще 52 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19, общее число жертв заболевания достигло 816, сообщили в столичном оперштабе по контролю за ситуацией с коронавирусом.

«В Москве скончались 52 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.

Таким образом, общее число скончавшихся в Москве пациентов с COVID-19 достигло 816.

За последние сутки в Москве было подтверждено 5 795 случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных заболевших достигло 74 401. (interfax.ru)

| 2020-05-05T00:18:22+00:00 5 мая 2020, 05:32|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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