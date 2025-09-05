Журналисты Русской службы ВВС и издания «Медиазона» при участии команды волонтеров на основании открытых данных установили имена 128 115 российских военнослужащих, погибших в ходе полномасштабного вторжения в Украину. В публикациях СМИ в пятницу, 5 сентября, уточняется, что более половины из них были добровольцами и мобилизованными, а также осужденными, уехавшими воевать напрямую из исправительных колоний — то есть теми, кто на момент начала войны не был связан с армией РФ.

«Подводить итоги летнего наступления России еще рано, поскольку извещения о смерти военных приходят к родственникам с задержкой, а затем у нас уходит дополнительное время, чтобы их перепроверить. Однако какие-то цифры уже доступны», — говорится в материале. При этом за три летних месяца зафиксирована публикация 23 305 некрологов на российских военных, сообщают журналисты, уточняя, что в некоторые дни публиковалось по 400-420 некрологов — в три раза больше средних показателей 2024 года.

В материале подчеркивается, что общее число публикуемых некрологов не равняется числу подтвержденных погибших в тот или иной период. «Часть публикаций (обычно около 40%) оказывается дублями уже внесенных записей, еще небольшая часть отсеивается при проверке», — пишут журналисты.

В войне против Украины Россия потеряла убитыми около 219 тысяч человек, подсчитали в конце августа издания «Медуза» и «Медиазона», изучившие реестр наследственных дел. Пик мужской смертности — около 3000 человек в неделю — был зафиксирован в ноябре 2024 года. Одним из возможных объяснений этому журналисты считают массовые иски о признании военнослужащих пропавшими без вести или погибшими, которые начали поступать в российские суды со второй половины 2024 года.

Расследователи пришли к выводу, что с каждым новым годом войны в Украине потери российской армии значительно растут. Так, в 2022 году на фронте погибли около 20 тысяч россиян, в 2023-м — примерно 50 тысяч, а в 2024-м — уже около 93 тысяч человек.

В поименном списке российских военнослужащих, убитых на войне в Украине, который ведут на основании данных из открытых источников русская служба BBC, «Медиазона» и волонтеры, на конец августа этого года насчитывался 125 681 человек. Таким образом, за неделю число потерь армии РФ, зафиксированных журналистами, выросло на 2434.

Российские власти официально не называют число убитых и раненых на войне в Украине. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на встрече с президентом США Дональдом Трампом 14 июля заявил, что только с начала 2025 года российская армия потеряла в Украине 100 тысяч солдат. В апреле в Североатлантическоим альянсе говорили о 250 тысячах убитых и 650 тысячах раненых россиян.

Согласно обновленным данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ), ориентировочные потери российской армии с первого дня полномасштабного вторжения в Украину составляют 1 076 940 военных убитыми и ранеными.