УЕФА оказался виноват в беспорядках на финале Лиги чемпионов-2021/2022 «Ливерпуль» – «Реал» (0:1).

К такому выводу пришли авторы независимого отчета о происшествиях перед матчем на «Стад де Франс».

28 мая 2022 года перед решающим матчем турнира на стадионе образовалась серьезная давка, возникшая, как утверждалось УЕФА изначально, из-за большого числа болельщиков с фальшивыми билетами. Французская полиция использовала слезоточивый газ и перцовые баллончики, чтобы успокоить толпу. Из-за этого начало матча было отложено более чем на полчаса.

В независимом отчете о произошедшем говорится, что «основную ответственность за происшествия, которые едва не привели к катастрофе», несет УЕФА. Утверждается, что «нет доказательств предосудительных утверждений» о том, что причиной проблем стало мошенничество с билетами.

«УЕФА должен был исполнить контролирующую и надзорную роль в вопросах безопасности. Очевидно, этого не произошло», – говорится в отчете.

Примечательно, что отчет был заказан самим УЕФА через три дня после финала. (sports.ru)