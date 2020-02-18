Юсиф Эйвазов удостоен престижной премии в Вене

Народный артист Азербайджана, известный оперный певец Юсиф Эйвазов удостоен премии Grand Prix De La Culture 2020, торжественное вручение которой состоялось в Вене (Австрия), сообщает Trend Life.

«Очень счастлив получить премию Grand Prix De La Culture 2020 в Вене. Хочу выразить огромную благодарность основателю премии Адриану Холлендеру за высокую оценку и доверие, а также моим замечательным коллегам — меццо-сопрано Маргарите Грицковой и виртуозной пианистке Петре Погади Холлендер за выступление в честь сегодняшнего вечера! Спасибо большое за такой подарок и за доверие», — написал вокалист на своей странице в Instagram.

Премия Grand Prix De La Culture вручается с 2014 года за достижения в области мирового искусства.

Юсиф Эйвазов — драматический тенор. Лауреат и обладатель Гран-при ряда международных конкурсов, почётной медали имени Джанандреа Гаваццени. Блистает на мировых сценах вместе с коллективами миланской оперы «Ла Скала» и Королевской оперы Монте-Карло.

| 2020-02-18T16:20:42+00:00 18 февраля 2020, 20:52|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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