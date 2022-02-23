В отеле Fairmont Baku состоялся торжественный прием по случаю дня рождения императора Японии Нарухито. Символу государства и единства нации страны Восходящего солнца сегодня исполнилось 62 года.

Посольство Японии в Азербайджане празднует это событие после двухлетнего перерыва, вызванного обострением эпидемиологической ситуации. Гостей, среди которых были известные политики, спортсмены и общественные деятели, приветствовал лично посол Джуничи Вада с супругой.

«День рождения императора – это государственный праздник в Японии. Это радостный и светлый день для нашего народа», — рассказывает посол в интервью #.

В 2022 году Азербайджан и Япония отмечают 30-летие дипломатических отношений. Событие важное для обоих государств, и очень символично, что пройдет оно под знаком дружбы.

Говоря об этом Джуничи Вада отметил, что в рамках «Года дружбы» с Азербайджаном в Баку и других городах будут организованы различные мероприятия. Акцент будет сделан на спортивных, культурных и IT мероприятиях.

«За годы сотрудничества нам удалось достичь больших результатов в сфере экономических отношений», — подчеркнул посол.

Дипломат также ответил на вопросы журналистов о роли и участии Японии в благоустройстве и возрождении освобожденных территорий Карабаха:

«Японские компании намерены принять участие в строительных и восстановительных работах на этих территориях. В этой связи некоторые компании уже ведут переговоры с Азербайджаном. Верю, что вклад японских компаний будет способствовать дальнейшему развитию между нашими странами», — заявил Джуничи Вада.

Воспользовавшись случаем, посол также выразил соболезнование семьям погибших во время освободительной войны и пожелал Азербайджану мира и процветания.

Празднование началось с официальной программы, в ходе которой гостей вступительным словом поприветствовали Джуничи Вада и министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев.

На мониторах были представлены ролики, демонстрирующие успехи наших стран в различных отраслях.

Один из почетных гостей мероприятия, — президент Всемирной федерации шотокан, президент Национальной федерации каратэ Азербайджана и обладатель 8 дана черного пояса Яшар Баширов связан с Японией делом всей жизни – боевыми искусствами:

«Япония для меня – это, прежде всего каратэ, и я очень много раз там бывал, мне нравится эта страна. Это самобытная, высокотехнологичная страна с древней культурой, которую японцы культивируют по сей день. Японцы очень умные и четкие люди, а их технологическими решениями сегодня восхищается весь мир. Япония является родиной многих боевых искусств. Боевой дух японских спортсменов заметно отличается от других», — сказал прославленный спортсмен с 50-летним опытом.

Баширов вспоминает, как в 1994 году азербайджанские каратисты стали бронзовыми призерами по каратэ в Токио, и как победили японских спортсменов на всемирных студенческих играх в Нью-Йорке, где также боролись за бронзу. Мастер подчеркивает, что Азербайджану есть чем гордиться в каратэ, и сегодня лучшие спортсмены Японии приезжают на мастер-классы к Рафаэлю Агаеву, нашему соотечественнику и сильнейшему каратисту в мире.

Встречаем среди гостей генерального директора Xəzər TV Мурада Дадашева, и узнаем, что легендарный квнщик давно мечтает посетить Страну Восходящего солнца:

«Обожаю Японию и все, что связано с этой страной. В детстве я читал много книг, авторами которых были дипломаты Советского Союза в Японии. В этих книгах они описывали культуру Японию, рассказывали истории о самураях. На меня все это произвело большое впечатление. Прошли годы, я познакомился с японской кухней, что для меня стало еще одним открытием, и в итоге я стал ее большим поклонником!».

Дадашев признался, что мечтает посетить Японию, и воочию увидеть, как самая технологически передовая нация в мире не только сохранила свою культуру, но и утвердила свои тренды во всех областях, став одним из лидеров глобализации.