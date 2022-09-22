Признаюсь, я был очень шокирован тем, как украинские СМИ освещали последнюю военную эскалацию на армяно-азербайджанской границе. Как человек много лет проживший в Украине и имеющий прямое отношение к деятельности азербайджанской диаспоры и, следовательно, приложивший немалые усилия по доведению справедливой позиции Азербайджана в конфликте с Арменией, я пребывал в растерянности, задаваясь немым вопросом – неужели все эти годы мы так и не смогли донести свой правый голос?

На протяжении 30 лет мы денно и нощно ковали свою долгожданную победу, веря, что настанет тот благословенный день. Мы были рады поддержке Украины во время 44-дневной войны, видели, как армянская пропаганда изливала свою желчь в сторону украинских СМИ, правдиво и объективно освещающих конфликт.

Но освещение последних событий на армяно-азербайджанской границе украинскими СМИ показало, что в своей массе они настроены против Азербайджана. Иначе как объяснить новости с таким заголовком — «Азербайджан напал на Армению». Видеть проармянскую позицию от дружественной Азербайджану страны – пережить своего рода шок…

Однако от этого шока мне помогли избавиться мои украинские друзья. По их расспросам я понял, что украинской общественности достаточно известно о армяно-азербайджанском конфликте. Иначе и не могло быть. Азербайджан и Украина не первый год развивают доверительные отношения, поддерживая территориальную целостность друг друга. А российская агрессия помогла украинцам еще лучше понять эмоции, переживаемые азербайджанцами во время армянской оккупации их земель.

Жаль, что украинские СМИ при освещение последних новостей из Азербайджана допустили явный перекос. С чем это было связано – мы можем только догадываться.

Понятное дело, что многих азербайджанцев разочаровала и возмутила подобная позиция украинских СМИ. Мы были вправе ожидать более четкой и справедливой оценки действий азербайджанской армии в ответ на армянские провокации. Видимо, в самой Украине, особенно в СМИ, есть немало лиц, не ценящих дружескую позицию Азербайджана. Это как минимум, а как максимум из этой ситуации нужно делать соответствующие выводы.

Полагаю, что это был своего рода тест на прочность наших отношений. Украинским журналистам не стоит забывать, что из-за объективного освещения российско-украинского конфликта многие русскоязычные новостные издания Азербайджана оказались заблокированы на территории России. Можно представить, что сейчас испытывают азербайджанские журналисты. Для них проармянская позиция украинских СМИ стала более тяжелым шоком, чем для меня.

Я пишу эти строки не с целью осуждения. Журналисты представляют интеллектуальный слой общества, у каждого из них есть определенные и уже сложившиеся взгляды на происходящие процессы. Они-то получше других должны видеть и оценивать объективную картину происходящих процессов. Отделять зерна от плевел. С этим пожеланием и завершу свои тревожные мысли. В конце концов время все и всех расставляет на свои места…

Специально для # Мурад Джафаров, заместитель председателя «Объединённой диаспоры азербайджанцев Украины»