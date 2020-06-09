WSJ: Трамп чуть не уволил Эспера из-за разногласий по беспорядкам

Президент Трамп на прошлой неделе был в шаге от того, чтобы уволить главу Пентагона Марка Эспера из-за разногласий по поводу использования американских военных для подавления протестов и беспорядков внутри страны. Об этом пишет The Wall Street Journal cо ссылкой на нескольких чиновиков.

По их словам, от принятия такого решения Трампа отговорили его советники.

Как сообщили чиновники, американский лидер «был в ярости» на министра обороны из-за того, что тот не поддержал его намерение использовать действующие войска для подавления протестов и беспорядков в Вашингтоне, Миннеаполисе, а также других городах и штатах.

Ранее стало известно, что глава Пентагона испортил отношения с Белым домом, в частности с Трампом, после того как выступил против использования закона о восстаниях для подавления беспорядков в США. (Газета.Ру)