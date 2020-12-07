Вышла в свет первая книга из серии «Мастера кино Азербайджана»

По инициативе председателя Союза Кинематографистов Азербайджана Рустама Ибрагимбекова в связи со 100-летним юбилеем Гасана Сейидбейли издан сборник «Гасан Сейидбейли.Мастер и личность», состоящий из рецензий, написанных на фильмы мастера, статей и интервью о его творчестве, сообщает #.

В этом году по распоряжению Президента Азербайджанской Республики торжественно отмечается 100-летний юбилей выдающегося писателя, сценариста, режиссёра и киноорганизатора Гасана Сейидбейли.

Возглавляемый на протяжении 17-ти лет Гасаном Сейидбейли Союз Кинематографистов Азербайджана отдавая дань памяти метра подготовил план мероприятий. Издание сборника статей о Г. Сейидбейли — одно из этих мероприятий. Автором сборника является Нариман Абдулрахманлы, редактором Севда Султанова, ответственным за издание Али Иса Джаббаров.

Это первый сборник из серии «Мастера кино Азербайджана» Союза Кинематографистов Азербайджана. Как сообщили # в Ссоюзе, очередная книга из цикла «Мастера кино Азербайджана» будет посвящена Лятифу Сафарову. Также в ближайшее время выйдет из печати 4-х томник «История киноискусства Азербайджана», раскрывающий все этапы 22-летней истории азербайджанского кино.