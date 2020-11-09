Выборы закончились. Все только начинается

Президентские выборы в США на этот раз закончились с предсказуемым результатом. Некоторую сенсационность придала небывало высокая явка избирателей. Такой не было более 120 лет.

В советское время и сейчас в российской пропаганде изъяном американских выборов считалась именно низкая явка на голосование. Объяснение обычное. Не верят американцы политикам и демонстрируют полное равнодушие.

Как-то не укладывалось в каноны советской и российской пропаганды, что в устоявшейся демократии избирателю действительно все равно кто будет верховодить в Вашингтоне. В настоящей федерации граждан гораздо больше интересовали местные дела, кто и как расходует бюджет, например, штата или округа, как дела в области образования, здравоохранения и, наконец, налогов. Именно это в значительной мере в полномочиях местных властей. Внешняя политика практически никогда широкие слои американцев не интересовала, пусть ею занимаются компетентные люди.

Избрание Трампа сломало эту традицию. По разным причинам против пока еще действующего президента объединились как левые, так и правые. И такого действительно давно не было в США.

Тем не менее, если бы не эпидемия коронавируса и совершенно безграмотные действия администрации, падение экономики по этой причине у Трампа были реальные возможности стать снова президентом. Еще до марта нынешнего года американская экономика показывала довольно устойчивый рост, были снижены налоги, а доходы граждан росли ощутимо. Добавим к этому рекордно низкий в начале года уровень безработицы, так что еще желать рядовому американцу. Это произошло не только благодаря Трампу, так сложилась мировая конъюнктура, но в сознании многих такое развитие было связано с деятельностью президента.

И вдруг такой пассаж. Как истинный популист и не имеющий навыка и даже понимания управления государством и тем более экономикой Трамп допустил просто-таки фатальные ошибки. Все это в комплексе и еще многое другое и определи как его поражение, так и накал предвыборной борьбы.

Конечно, президент и его ближайшее окружение попытаются, вопреки устоявшимся нормам и обычаям, как политическим, так и юридическим оспорить результаты выборов, но вариантов у них практически нет.

Мы приведем некоторые примеры полной безосновательности требований Трампа и его юристов по пересчету голосов.

Выступая на пресс-конференции в четверг, 5 ноября 2020 года, Трамп заявил, что избирательными комиссиями в штатах, где он сначала побеждал, а потом начал резко сдавать позиции, руководят члены Демократической партии.

Однако в Джорджии, где президент требует пересчета голосов, избирательную комиссию возглавляет секретарь штата член Республиканской партии. Аналогично в Неваде.

В Северной Каролине выборами руководит комиссия, членов которой выдвигает руководство обеих партий. Закон штата запрещает состав комиссии из пяти сотрудников заполнять более чем тремя членами одной партии, поэтому абсолютного большинства нет ни у республиканцев, ни у демократов.

И только в Пенсильвании секретарь штата, возглавляющий избирательную комиссию, — член Демократической партии, но в комиссии есть республиканцы.

Пенсильвания по понятным причинам предмет особого внимания Трампа. По его утверждению демократы разрешили засчитывать бюллетени, пришедшие через три дня после выборов. На самом деле такое разрешение дал Верховный суд штата, а Верховный суд США не заблокировал его.

И, наконец, одновременно с президентскими выборами избирались Палата представителей и треть Сената. В штатах, в которых Трамп обвиняет демократов в фальсификациях, те же самые комиссии вполне спокойно фиксируют как раз победу республиканцев в обе палаты Конгресса. Подобные обвинения выглядят не просто странными, а юридически ничтожными. И этот список можно продолжить, что не исключает прямо таки невероятного упрямства Трампа.

Если считать, что выборы в США практически завершились, то на повестке дня возникает не менее важный вопрос о том, какова будет политика самого сильного государства мира. Мы имеем в виду внешнюю политику новой администрации.

Во-первых, следует ожидать полного возвращения США в НАТО. Альянс вздохнет совершенно спокойно, так как в случае повторного избрания Трампа была велика вероятность выхода Вашингтона из блока. Теперь эта проблема полностью снята. Как следствие, будет более активное участие США в европейских делах, в первую очередь, в военно-стратегической сфере.

Во-вторых, ослабеет противостояние с Ираном, хотя здесь не следует ожидать каких-то сенсационных продвижений. Тем не менее, можно с уверенностью предполагать, что новые санкции против Тегерана вводиться не будут. Что касается уже действующих, то здесь многое определится как раз иранской политикой. Если она продолжится в наиболее агрессивной форме, то Вашингтон найдет, чем ответить. Касается это не только Персидского залива, но также Ближнего и Среднего Востока.

В-третьих, отношения с Китаем требуют отдельного рассмотрения, хотя раньше Байден критиковал политику Трампа на китайском направлении. Здесь все довольно сложно и каких-то сенсационных сдвигов в ближайшее время ожидать не приходится. Вот с Японией отношения будут такими же тесными по всему кругу вопросов. От экономики, до военно-политического и военно-технического сотрудничества.

В-четвертых, с Россией отношения не улучшатся, хотя и не следует ожидать их чрезмерного ужесточения. Байден, он об этом уже говорил, согласится на российское предложение продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений СНВ-3. Тем более, что это простая рутинная операция, не требующая никаких затрат.

С другой стороны, Байден продолжит санкции и даже может их усилить против газопровода «Северный поток-2». Москве придется с этим считаться.

Скорее всего, существенного углубления санкций не будет, а вот персональные ограничения могут быть расширены. В том числе и в отношении недвижимого имущества и финансовых средств в иностранных банках наиболее одиозных фигур из нынешнего российского руководства.

В Вашингтоне внимательно будут наблюдать за начавшимся транзитом власти в Москве и попытаются каким-то образом, в том числе и некоторыми санкционными действиями, помешать приходу в высшую власть силовиков и с ними связанных политиков. Отсюда некоторая осторожность в принятии решений относительно России.

В-пятых, на постсоветском пространстве Вашингтон будет более активным в поддержке Украины, в поставках ей современного вооружения и подготовке украинской армии.

Страны Балтии получат дополнительную военную и дипломатическую поддержку. То же самое касается Грузии и Молдовы. Здесь США будут активно противостоять попыткам Москвы подчинить эти государства и это станет еще одним предметом столкновения с Кремлем.

Южный Кавказ также будет в зоне особого внимания американской дипломатии, в том числе и дипломатические последствия войны за Карабах после завершения ее военной фазы.

Сейчас контуры американской внешней политики в значительной степени не ясны и размыты. В значительной мере они станут более четкими после персональных назначений в госдепартамент и в ведущие министерства. В первую очередь, обороны и финансов.

Вот тогда и будут снования для более серьезного анализа. Скорее всего, уже во второй половине февраля будущего года.