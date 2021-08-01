В пользование ВВС Турции переданы еще два ударных беспилотника ANKA, разработанных турецкой компанией Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ). Об этом, как передает Агентство Анадолу, в воскресенье, 1 августа, сообщил в Twitter глава Управления оборонной промышленности при Администрации президента Турции Исмаил Демир.

Демир отметил, что производство ударных беспилотников ANKA для нужд ВВС Турции продолжается.

Турецкий беспилотный летательный аппарат ANKA также пользуется спросом на мировом рынке.

Беспилотник разработки TUSAŞ за последние годы был значительно модернизирован и на сегодняшний день обладает одной из самых совершенных оперативных систем в своей категории.

На сегодняшний день ANKA может управляться даже из космоса. Обладает всеми возможностями для эффективной разведки и определения координат целей.

Кроме того, данные БПЛА зарекомендовали себя в качестве эффективного инструмента борьбы с последствиями стихийных бедствий и пожаров.​​​​​​​