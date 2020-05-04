ВВС США намерены разработать гиперзвуковую крылатую ракету

Военно-воздушные силы США ожидают от промышленности информацию о технологиях гиперзвуковых крылатых ракет в надежде на запуск новой программы создания опытных образцов в ближайшем будущем.Об этом сообщил еженедельник Defense News.

ВВС разослали 27 апреля уведомление, в котором промышленным компаниям предлагалось предоставить информацию о гиперзвуковых крылатых ракетах с воздушно-реактивными двигателями и обычными боевыми частями, которые могут запускаться с истребителей и бомбардировщиков.

Ответы промышленности помогут ВВС определить, стоит ли начинать финансирование новой программы, и выяснить, насколько быстро в результате ее реализации можно будет принять на вооружение новое оружие, заявил исполнительный директор ВВС по закупкам Уилл Ропер.

«В случае того, как быстро мы сможем продвинуться с помощью технологии гиперзвукового прямоточного воздушно-реактивного двигателя (ГПВРД), внедрив ее в крылатую ракету и заставив ее работать, я думаю, что мы сможем двигаться быстро, — сказал он журналистам 30 апреля. — Я не знаю, насколько быстро, но с учетом того, насколько развита технология ГПВРД, я ожидаю, что мы сможем довольно быстро справиться с этим».(ТАСС)