На юге Украины уничтожены вражеские штурмовик Су-25 и дрон-камикадзе Shahed-136.

Об этом сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ в социальной сети Facebook.

Очередной российский штурмовик Су-25 военнослужащие зенитной ракетной Одесской бригады Воздушного командования «Юг» сбили 20 сентября, около 17:00, на Херсонщине.

«А около 16:00, на Николаевщине, силами и средствами противовоздушной обороны Воздушного командования «Юг» сбит вражеский дрон-камикадзе «Shahed-136» иранского производства, который российские оккупанты маркируют как «Герань-2″. Это барражирующий боеприпас, весом 200 кг и размахом крыльев в 2,5 метра», — говорится в сообщении.