ВСУ за прошедшие сутки, 12 ноября, ликвидировали на украинской земле 650 российских захватчиков.

Общие потери России в Украине в живой силе с начала полномасштабного вторжения стремительно приближаются к 81 тысяче человек, сообщает Генштаб ВСУ.

Россияне вчера также потеряли примерно 40 единиц разнообразной военной техники.

В частности, с начала полномасштабного вторжения 24 февраля и до 13 ноября в Украине в целом ликвидировано и уничтожено:

💀 личного состава — ликвидировано примерно 80860 оккупантов (+650 человек за минувшие сутки),

💀 танков — уничтожено 2840 единиц (+2 за сутки),

💀 боевых бронированных машин — 5742 (+12 единиц),

💀 артиллерийских систем — 1837 (+8),

💀 реактивных систем залпового огня — 393 (+0),

💀 средств противовоздушной обороны — 206 (+1),

💀 самолетов — 278 (+0),

💀 вертолетов — 261 (+0),

💀 БПЛА оперативно-тактического уровня — 1507 (+1),

💀 крылатых ракет — 399 (+0),

💀 кораблей / катеров — 16 (+0),

💀 автомобильной техники и автоцистерн — 4295 (+16),

💀 специальной техники — 160 (+0).