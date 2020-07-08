Все ли работающие зарабатывают, и где статистика безработных?

Опубликовать данные о занятости и безработице призывают Министерство труда и соцзащиты представители гражданского общества. Такая необходимость вытекает из растущей статистики официальных трудовых договоров, поскольку процессы на рынке труда неоднозначны и вызваны карантинными мерами правительства.

Как сообщил накануне министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев, число трудовых договоров, заключенных в частном секторе в январе-июне текущего года увеличилось на 110 тыс., достигнув 750 тыс. единиц. Таким образом, с начала этого года в сегменте официально заключенных в стране трудовых отношений наблюдается 17-процентный рост, констатирует руководитель профильного ведомства. По его словам, упомянутые показатели являются следствием главным образом снижения доли теневой экономики, а также легализации неформальной занятости. Вместе с этим, министр отметил, что за истекшие полгода фонд заработной платы увеличился на 8%.

По свидетельству экономистов, рост трудовых договоров объясняется легализацией части трудовых отношений во время пандемии.

«По данным Минтруда, кстати, не опубликовавшего еще статистику зарегистрированных в центрах занятости безработных, в стране с начала года легализовано 110 тыс. нелегальных рабочих мест. Выход из «тени» части тружеников рассматривают как позитивную тенденцию в экономике, но я не согласен с таким утверждением, поскольку нужно для начала проанализировать причины происходящего», — рассказал # ученый-экономист Губад Ибадоглу.

Экономист видит две основные причины увеличения числа трудовых контрактов. Такая тенденция обозначилась уже в первые месяцы карантина — в апреле и мае, когда обсуждалась реализация программы компенсации части заработной платы наемных работников. Вознамерившись воспользоваться этим, работодатели принялись регистрировать своих нелегальных работников. Однако они не смогли получить эти средства, поскольку последующим решением правительства компенсация части зарплат полагалась только применительно к части зарплат сотрудников, официально зарегистрированных до марта.

Другой фактор роста трудовых договоров обусловлен тем, что нелегальные работники не могут зарегистрироваться в электронной системе İcaze.e-gov.az. А потому нуждающиеся в сотрудниках работодатели вынуждены оформлять трудовые отношения и получать для них пропуска. Это также поспособствовало легализации занятости. «Как минимум, в силу приведенных обстоятельств сегодня мы наблюдаем положительную тенденцию легализации наемных работников, однако она кратковременна и неустойчива. Все может вернуться на круги своя», — считает экономист.

Ожидать длительного эффекта этих мер на легальную занятость не приходится, а потому Минтруда нужно поспешить с публикацией данных по занятости и безработице в стране. При этом, прежде всего, говорит ученый, следует обнародовать статистику безработных, зарегистрированных в центрах занятости в апреле, мае и июне. Однако в самом министерстве сдаваться не намерены. Здесь сообщили, что в период пандемии предпринимаются все меры для сохранения рабочих мест и заработной платы 1,665 млн наемных работников, разрабатывается электронная система контроля над работодателями. А электронная система ежедневно контролирует работодателей, выискивая тех, кто расторгает трудовые договора во время карантина. Затем представители Госслужбы инспекции труда немедленно связываются с работодателями, чтобы узнать причину расторжения контракта с сотрудником. В случае неправомерного увольнения права трудящегося восстанавливаются, и с ним продлевается трудовой договор.

Все бы хорошо, но в соцсетях участились жалобы граждан. Люди пишут, что официально числятся на прежних рабочих местах, но на работу не выходят, не получают зарплат и компенсаций. При этом наличие активного трудового контракта лишает их даже выплаты по безработице в 190 манатов. Получается, что под нажимом министерства работодатели избегают самого факта расторжения трудового договора, а по сути иные официально оформленные труженики, с их же слов, немногим отличаются от безработных. Ведь сам по себе трудовой договор не накормит, если работать запрещается, а денег не платят.