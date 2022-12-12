Под конец года в стране с помпой отметили появление первого венчурного фонда. По общему вердикту событие является важным и радужным эпизодом, заложившим фундамент будущего развития молодых бизнес-структур, основанных на революционных инновациях.

Свою лепту в появление современного института совместного инвестирования – Caucasus Ventures внесли Агентство инноваций и цифрового развития, Группа компаний PASHA Holding и индивидуальные инвесторы. Основной целью этого фонда называют инвестирование в стартапы и формирование благоприятных условий для развития инновационной экосистемы. Другое назначение фонда – простимулировать прогресс местной инвестиционной культуры и привлечь внимание иностранных стартапов и инвесторов к нашему рынку.

Но, несмотря на высокие риски раннего инвестирования и даже появившийся недавно первый фонд венчурного капитала, нормативно-правовая база для инвестиционных венчурных фондов пока еще только в пути. По утверждению аналитиков этой сферы, вопросы правовой плоскости поднимались на уровне специалистов и профильных ведомств еще на заре становления экосистемы стартапов, а теперь этот закон обещают принять до завершения этого года. По словам министра цифрового развития и транспорта Рашада Набиева, «соответствующий документ уже подготовлен и обсуждается в правительстве».

Появление первого в истории страны венчурного фонда в любом случае можно только поприветствовать, сообщил в беседе с нами юрист и финансист Акрам Гасанов:

«Хотя появление такого фонда несколько запоздало, это событие, безусловно, связано с назначением нового руководства профильного министерства, которое по своему потенциалу, знаниям, умениям и установкам заточено под такие начинания. Скажу больше, до сих пор в этой сфере еще не было такого прогрессивного министра с такой компетентной командой, и поэтому можно уверенно утверждать, что сегодняшние подвижки являются долгожданной и нужной инициативой. Конечно же, сложно умолчать о некоторых моментах, сопряженных с отсутствием законодательства… Появление венчурного фонда опередило внедрение в стране правовой базы, что само по себе выглядит странно, ведь обычно сначала принимают законы и только после этого начинают действовать профильные институты».

Венчурные вложения, по словам аналитика, считаются достаточно рискованной инвестицией, поскольку речь о молодом бизнесе, а главное, они предполагают капиталовложения не только учредителей, но и частных инвесторов.

«Другой вопрос – будут ли они туда вкладывать? Думаю, нет, поскольку нет законодательства. Поэтому в нашем случае речь идет о вложениях учредителей, которые станут инвестировать в очень рискованную деятельность. Ведь стартап – это всегда высокий уровень риска. Будут или нет доходы от молодых компаний, неизвестно, а если и будут, то невысокие. Венчурный фонд работает с учетом непредсказуемых перспектив. А без законодательства подобная деятельность повышает градус опасности для инвесторов, поэтому она может быть успешной только в рамках инвестирования со стороны самих учредителей. Проще говоря, это еще не полноценный венчурный фонд. Другой момент – есть некоторые опасения, связанные с тем, что венчурные фонды успешны в странах с очень развитой правовой системой, как правило, в сфере корпоративного права. Иначе говоря, для успешности таких начинаний нужна хорошая правовая база, регулирующая деятельность юридических лиц и компаний», — говорит собеседник.

Однако в нашей практике подводит общее состояние правовой системы, слабое законодательство и гражданский кодекс, коррумпированные и безграмотные суды, отсутствие законности. В такой ситуации частные инвестиции, понятное дело, не стекаются, считает он:

«Поскольку существуют очень большие риски, связанные в том числе с законодательством. В нашем гражданском кодексе есть глава 4, касающаяся деятельности компаний. Она очень слабая, устаревшая и не соответствует требованиям даже для обычной деятельности, не то, чтобы венчурной. Еще в 2014 – 2016 году в течение трех лет при бывшем Минналогов была создана рабочая группа, кстати, с моим участием. Тогда мы полностью переделали эту главу под бизнес, в 2016 году правленый документ представили в Президентскую администрацию, однако же он все еще не принят. А ведь все, что требуется бизнесу – это законодательство, но его нет в нормальном виде.

Поэтому, думаю, еще долгое время этот фонд будет единственный в своем роде, к тому же его сложно назвать полноценным венчурным фондом. Не случайно же его учредители не рядовой частный бизнес, но достаточно крупные и устойчивые компании, в какой-то мере владеющие административным ресурсом, а значит, способные противостоять произволу чиновников. С такими учредителями венчурный фонд может не опасаться произвола госструктур. Но здесь есть и свои минусы. Частный капитал еще подумает, иметь ли дело с обладающими административным ресурсом учредителями. Признаем откровенно, в случае конфликта с ними нет никаких шансов добиться справедливости».

Так что венчурные фонды успешны в странах с высоким уровнем корпоративного права, эффективной и честной судебно-правовой системой, здоровой конкуренцией, подытожил эксперт: «Поэтому считаю это событие первым шагом для выправления всего остального. Но это будет достаточно долгий путь…».