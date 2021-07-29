В случае сохранения присутствия в Афганистане, ВС Турции не будут участвовать в боевой миссии и прибегнут к силе лишь в целях самообороны.

Об этом, как сообщает Агентство Анадолу, заявила представитель Минобороны Турции капитан Пынар Кара в четверг на брифинге в Анкаре.

Кара напомнила, что турецкие военные находятся на территории Афганистана уже 20 лет, а последние шесть лет занимаются охраной и управлением международного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле.

Представитель оборонного ведомства привлекла внимание к заявлению официальных лиц Турции о готовности продолжить миссию по управлению столичным аэропортом и после вывода войск НАТО из этой страны.

«Обсуждения технического характера по вопросу вклада США и других стран в этот вопрос продолжаются. Любые договоренности по данному вопросу возможны лишь при соблюдении всех условий. Поэтому оглашение какой-либо более полной информации по данному вопросу на данном этапе неуместно. Решения пока не приняты, диалог продолжается» сообщила Кара.

По ее словам, ухудшение гуманитарной ситуации в Афганистане способствует также формированию новых потоков беженцев в направлении Турции.

«В свете последних событий с целью предотвращения потока нелегальной миграции к границе Ирана переброшены дополнительные подразделения ВС Турции. Предпринимаются меры по предотвращению нарушений госграницы», — сообщила Кара.