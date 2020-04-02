ВС Армении продолжают обстрел азербайджанских позиций из крупнокалиберных пулеметов

Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 24 раза, сообщили в минобороны Азербайджана.

С позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селах Беркабер, Айгеовит и на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селах Мосесгех, Чинари Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Гушчу Айрым, Мезем, Гызылгаджылы, Бала Джафарли и на безымянных высотах на территории Газахского района, в селах Агдам, Коханеби Товузского района и на безымянных высотах на территории Гедабейского района.

Позиции армии Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Ашагы Вейселли, Гараханбейли Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Тертерского и Агдамского районов.