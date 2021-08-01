1 августа 2021 года временный поверенный в делах Посольства Российской Федерации в Азербайджане был приглашен в Министерство иностранных дел (МИД).

Об этом сообщили в МИД.

В ходе встречи мы выразили временному поверенному серьезную обеспокоенность и протест в связи с предвзятыми и оскорбительными высказываниями депутата Государственной Думы РФ, председателя ЛДПР Владимира Жириновского в адрес Азербайджана и руководства Азербайджана, прозвучавшими в эфире программы «Итоги года с Жириновским» радиостанции «Комсомольская правда» 30 июля нынешнего года.

Было подчеркнуто, что поведение этого человека, представленного в Государственной Думе РФ, неэтично, не соответствует духу дружбы и стратегического партнерства между нашими странами, а его безответственные и провокационные заявления, направленные на нанесение ущерба этим отношениям, недопустимы.

В связи с инцидентом противоположной стороне была вручена нота МИД Азербайджана.