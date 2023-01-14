Голкипер Стив Манданда объявил о завершении международной карьеры и уходе из сборной Франции.

«Я принял это решение после чемпионата мира в Катаре. Когда тебе 37 лет, пора уходить из сборной. Нужно дать дорогу молодым, поэтому мы уходим вместе с Уго Льорисом. Мы вместе начинали и вместе заканчиваем», — передает слова Манданда L.

Манданда выступал за сборную Франции с 2008 года и провел за национальную команду 35 матчей.

Ранее команду покинул основной вратарь сборной Льорис. 36-летний голкипер выступал за сборную Франции с 2008 года и провел 145 матчей, в 121 из них выйдя с капитанской повязкой. На чемпионате мира — 2022 в Катаре он побил рекорд национальной команды по количеству проведенных игр.