Сердечно-сосудистые заболевания являются самой частой причиной смерти людей во всем мире. Однако о патологиях сердца люди узнают слишком поздно, принимая симптомы врожденного или приобретенного заболевания за усталость от работы, последствия других заболеваний, рассказал «Газете.Ru» врач-кардиолог АО «Медицина», кандидат медицинских наук Денис Соколов, в день порока сердца, который проходит 14 февраля.

Причиной, по которой может развиться врожденный порок сердца — аномальное формирование органа и больших сосудов в первые 3–8 недель развития плода. Причиной развития аномалии могут стать негативные факторы: болезнь матери, наследственность. Порок сердца также может развиться у ребенка на первых месяцах жизни.

«Медицине известно более 35 видов врожденных патологий сердца. Чаще всего встречается врожденное аномальное соединение между левым и правым предсердиями. Такой патологии в большей степени подвержены представительницы женского пола. Также, часто встречается врожденное сужение аорты, которое чаще всего происходит в месте перехода дуги аорты в ее нисходящую часть. Доля выявления этого порока составляет 5-8% от общего числа врожденных пороков сердца, чаще встречается у мужчин», — сказал он.

Возникновение заболевания принято связывать с последствием перенесенных заболеваний, серьезных травм, в результате которых было нарушено внутрисердечное кровообращение.

Для отслеживания состояния собственного здоровья и для того, чтобы не упустить драгоценное время, врачи советуют проходить диспансеризацию раз в год. Даже, если человеку кажется, что он себя хорошо чувствует.

Но если порок сердца уже был обнаружен, то, как правило, рекомендуется хирургическое лечение заболевания. В данном случае, лекарственная терапия носит вспомогательный характер.

«Пороки сердца часто сложно отличить от других заболеваний. Так, коарктация аорты нередко проходит под маской вегетососудистой дистонии, артериальной гипертензии неясного генеза», — заключил Соколов.