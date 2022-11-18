Президент Российской Федерации Владимир Путин впервые за время войны лично присутствовал на заседании Совета безопасности, а не включался по видеосвязи.

«Оперативное совещание Совбеза была организована в очном формате, хотя от начала пандемии коронавирус Путин традиционно проводил такие заседания с помощью видеоконференц-связи, за исключением больших заседаний Совбеза», — пишет пропагандистское издание РИА Новости.

По данным «Агентства», предыдущее очное заседание Совбеза с участием Путина было 21 февраля – тогда обсуждали «признание независимости» псевдореспублик «ЛНР» и «ДНР».