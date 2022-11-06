Несмотря на пасмурное и дождливое утро в Баку благополучно стартовал запланированный благотворительный забег, посвященный победе Азербайджана в 44-дневной освободительной Отечественной войне.

Опганизаторы «Забега победы» — Министерство молодежи и спорт при поддержке операционной компании Baku City Circuit.

Забег проходит под девизом «Вперед с гордостью», в нем участвуют как поклонники здорового образа жизни, так и профессиональные спортсмены. Старт марафону дал азербайджанский дзюдоист-паралимпиец Ильхам Закиев.

Самому старшему участнику марафона — Танрыверди Алиеву 84 года! Он находится в отличной спортивной форме, является участником различных марафонов в Азербайджане и за пределами страны.

Участие в марафоне — платное. Вся выручка будет перечислена семьям шехидов и ветеранов войны.

«Забег победы» стартовал на Приморском бульваре. Финиш состоялся у фонтана «Семь красавиц».

Гонка охватывает 3 дистанции — 3 км, 5 км и 10 км.

Среди крупных сообществ, поддержавших марафон — команда кулинаров — любителей

Azeri Home Chef во главе с Фахрандой Гасанзаде.

Участники сообщества представили на марафоне вкусную и здоровую еду собственного приготовления. Все вырученные средства команда также направит семьям шехидов.