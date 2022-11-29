Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) введет в международные классификаторы новое название для оспы обезьян: mpox (от monkeypox — «обезьянья оспа»). Об этом сообщается в пресс-релизе организации.

Такое решение ВОЗ приняла из-за расистских и стигматизирующих высказываний, сопровождающих старое название. Mpox будет использоваться как равнозначный аналог оспы обезьян в течение года, пока прежний термин не выйдет из употребления.

«Синоним mpox будет включен в онлайн-версию МКБ-10 в ближайшие дни. Он станет частью официальной версии МКБ-11 2023 года, которая является текущим глобальным стандартом для медицинских данных, клинической документации и статистики. Термин «обезьянья оспа» останется доступным для поиска в МКБ, чтобы соответствовать исторической информации», — говорится в релизе.

Подбирая новое название, эксперты ВОЗ учитывали множество факторов, в том числе удобство произносимости на разных языках, простоту поиска, отсутствие зоологических или географических ассоциаций. Термин «оспа обезьян» появился в 1970 году после того, как вирус, вызывающий заболевание, обнаружили у содержащихся в неволе макак. Рекомендации ВОЗ по наименованию болезней были разработаны лишь через несколько десятилетий — в 2015 году. Они предписывают подбирать названия так, чтобы минимизировать риски негативного влияния на коммуникацию людей. (DW)