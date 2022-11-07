Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью ТАСС отметила, что версия об искусственном происхождении коронавируса маловероятна.

«ВОЗ собирала большую комиссию <…> Было выявлено четыре гипотезы о происхождении вируса, но ни одна из них не говорит о том, что с самого начала кто-то где-то сделал вирус искусственно», — заявила она.

По ее словам, ни один специалист не решился бы сделать такой вирус специально, так как понимает, что контролировать его невозможно.

Вуйнович, ссылаясь на исследования, указала, что произошел переход вируса от животных к человеку через несколько хозяев.