За последние пять лет в системе здравоохранения Азербайджана были проведены значительные изменения в целях укрепления системы здравоохранения и достижения универсального медицинского обеспечения. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) активно поддерживает Азербайджан в этой сфере, тесно сотрудничая с местными партнерами.

Как сообщили # в Представительстве ВОЗ в Азербайджане, в рамках этой поддержки страновой офис ВОЗ направил экспертную миссию в Азербайджан с целью оценки потребностей и определения направлений поддержки страны в сфере первичной медико-санитарной помощи, стационарного обслуживания и обучения медицинских работников.

В состав пятидневной миссии входят 9 международных экспертов и 8 медицинских специалистов офиса ВОЗ в Азербайджане. В первый день визита эксперты встретились с министром здравоохранения Теймуром Мусаевым и исполнительным директором TƏBİB Вугаром Гурбановым и обсудили планы по деятельности миссии и оказанию технической помощи стране.

Эксперты планируют провести встречи в Азербайджанском медицинском университете, Государственном институте повышения квалификации врачей, медицинских колледжах города Баку и Главном центре здравоохранения Баку. Кроме того, запланировано посещение 10 государственных и частных больниц и центров первичной медико-санитарной помощи, расположенных в городе Баку и Шамахинском районе. В то же время, в повестке миссии также участие в совещаниях о будущем первичной медико-санитарной помощи в Азербайджане путем подготовки рекомендаций по другой инициативе ВОЗ в Шамахе — Демонстрационному проекту по организации первичной медико-санитарной помощи. Миссия завершит свою работу 23 сентября.

ВОЗ реализует ряд проектов для поддержки усилий Азербайджана по укреплению системы здравоохранения и повышению потенциала для эффективного выявления и предотвращения чрезвычайных ситуаций в области общественного здравоохранения. Данная миссия является частью постоянной поддержки ВОЗ системе здравоохранения Азербайджана.